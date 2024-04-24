Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России обнаружили 47 новых вирусов, которые переносят комары, а также 14 вирусов, переносимых клещами, сообщает ТАСС .

По словам Поповой, в России сейчас активно занимаются изучением вирусного пейзажа, чего раньше никто не делал. Это одна из частей проекта «Санитарный щит». Именно эти мероприятия помогли обнаружить 47 новых вирусов, переносимых комарами, и 14 — клещами.

«Мы готовимся к тому, чтобы увидеть все, что может нанести вред», — заявила Попова на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Все имеющиеся патогены на сегодня уже оцифрованы для национального каталога. По словам Поповой, до конца 2024 года его пополнят до 40 тысяч штаммов. Так Россия превзойдет самую крупную американскую коллекцию.

Ранее британская газета The Guardian опубликовала международное исследование ученых, согласно которому вирус гриппа способен вызвать новую пандемию. В нем собраны данные 187 ученых со всего мира.