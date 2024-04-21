Ученые назвали вирус, способный вызвать новую пандемию
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Британская газета The Guardian опубликовала международное исследование ученых, согласно которому вирус гриппа способен вызвать новую пандемию, сообщает «ФедералПресс».
«Грипп появляется каждую зиму. Эти вспышки можно назвать небольшими пандемиями. Они более-менее контролируются, поскольку различные штаммы, вызывающие их, недостаточно вирулентны. Но так не обязательно будет всегда», — заявил ученый Джон Салмантон-Гарсия.
В данном исследовании собраны данных 187 ученых со всего мира. По данным опроса, 57% экспертов считают, что новая пандемия может сформироваться из-за очередного штамма гриппа. «Вирус Х» назвали новой угрозой для мирового сообщества 21% респондентов. Еще 15% опрошенных отметили, что новую пандемию спровоцирует Sars-CoV-2.
Ранее бельгийский вирусолог, доктор медицинских наук Герт Ванден Босше заявил, что из-за снижения иммунитета в результате вакцинации от Covid-19 людей ждет новая катастрофа. Начнутся массовые смерти в США, Израиле или Британии, а затем и в других странах мира.