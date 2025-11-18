В России лечение ВИЧ и туберкулеза не входит в полис ОМС

В России определен перечень медицинских сервисов, недоступных по стандартному полису ОМС бесплатно. Теперь ВИЧ-инфекцию и туберкулез не получится лечить на безвозмездной основе, сообщает «Царьград» .

В настоящее время полис ОМС позволяет записаться на прием к врачу общей практики — терапевту, сдать необходимые анализы и получить их результаты, пройти различные диагностические обследования, получить лечение в больнице и перенести хирургическое вмешательство. Вакцинация также включена в перечень услуг, предоставляемых по полису ОМС, включая наблюдение во время беременности и некоторые стоматологические манипуляции.

Однако определенные виды медицинской помощи исключены из списка услуг, покрываемых полисом ОМС. В таких случаях потребуется либо оформление полиса добровольного медицинского страхования (ДМС), либо оплата этих услуг из собственных средств.

В частности, это относится к лечению психических расстройств, венерических заболеваний, ВИЧ-инфекции и туберкулеза. Кроме того, оказание паллиативной помощи и экстренная транспортировка санитарной авиацией также не входят в покрытие стандартного полиса ОМС.

Тем не менее, при наличии непосредственной угрозы для жизни пациента местные органы власти могут принять решение о предоставлении необходимой медицинской помощи по указанным направлениям даже при отсутствии покрытия полисом ОМС.

Ранее сообщалось, что рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией фиксируется в нескольких регионах России, в том числе в Иркутской области, Хакасии и Коми. Чаще всего заражение происходит половым путем.

