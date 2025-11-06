Baza: заболеваемость ВИЧ-инфекцией растет в регионах России

Рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией фиксируется в нескольких регионах России, в том числе в Иркутской области, Хакасии и Коми. Чаще всего заражение происходит половым путем, сообщает Baza .

Особенно напряженная ситуация в Иркутской области: за первые 5 месяцев этого года было выявлено 611 новых случаев заболевания, в прошлом году было обнаружено 618 случаев. В прошлом году регион был на втором месте по заболеваемости ВИЧ, всего число инфицированных составляет более 31 тыс. человек.

Заболеваемость растет и в Хакасии: за 8 месяцев в регионе выявили 180 случаев ВИЧ — на 11% выше, чем в 2024 году. Рост заражения отмечается среди лиц старше 50 лет — с 14,7% до 21,6%. Прирост фиксируется и в Коми: за первые 4 месяца выявили 89 новых случаев — на 7% выше прошлогоднего результата.

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус отметил, что полную картину можно будет оценить только по годовому отчету. Он также подчеркнул, что динамика заражения до сих пор неоднородна, хотя и переломлена.

Ранее в России появился первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С. Его зарегистрировали ученые ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.