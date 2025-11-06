Первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С создали в России

В России появился первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С. Его зарегистрировали ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства .

Тест разработан на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP). С его помощью можно определить наличие вируса всего за 25-30 минут, тогда как обычно диагностика занимает 1,5-2 часа. Благодаря тесту процесс диагностики ускорился в разы.

При этом метод не только быстрый, но и точный. Это особенно важно для скрининговых мероприятий, оперативного выявления больных для назначения эффективной терапии и принятия противоэпидемических мер.

Разработка выполнена в рамках Федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)».

Гепатит С возникает в результате заражения вирусом. Заболевание может привести к серьезному поражению печени, вплоть до цирроза и рака. Инфекция передается через кровь. Наибольшему риску подвергаются люди с ослабленным иммунитетом.

