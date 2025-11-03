У российских туристов на Мальдивах диагностируют смертельную лихорадку денге

Среди российских туристов, посещающих Мальдивские острова, участились случаи заражения смертельно опасной лихорадкой денге. По словам заболевших, заражение денге, по их мнению, наиболее вероятно на островах Укулас и Тинаду, где наблюдается высокая концентрация комаров — переносчиков инфекции, сообщает SHOT .

Одна из пострадавших рассказала, что врачи инфекционной больницы в России отметили изменение географии заболевания, подчеркнув, что если раньше преобладали случаи денге, завезенные из Таиланда, то сейчас большинство пациентов возвращаются с Мальдивских островов.

Например, Николай (имя изменено), отдыхавший с семьей на Мальдивах в октябре, почувствовал первые признаки заболевания непосредственно перед вылетом домой: интенсивную головную боль, высокую температуру, ломоту в теле, общую слабость и тошноту. Через пять дней у него появилась сыпь, не сопровождающаяся зудом. После возвращения в Россию он обратился к врачу, который, проведя необходимые анализы, подтвердил диагноз «Денге». На данный момент Николай идет на поправку.

Мария (имя изменено) почувствовала симптомы опасной лихорадки уже в Москве. У нее резко поднялась температура до 40 градусов, появилась рвота, озноб и сильная головная боль. После постановки диагноза «Денге» ее госпитализировали. Лихорадка спровоцировала осложнения, затронувшие селезенку и поджелудочную железу, что потребовало интенсивной терапии в реанимационном отделении. В настоящее время женщина продолжает проходить курс лечения.

По мнению россиян, регулярно посещающих Мальдивы, количество случаев заражения денге на островах заметно возросло. Теперь они стараются максимально защитить себя от возможного инфицирования.

