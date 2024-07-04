В России будут продлевать рецепты на отсутствующие в аптеках препараты

Министерство здравоохранения Российской Федерации приняло решение о продлении рецептов на те лекарственные препараты, которых не оказалось в наличии в аптечных пунктах, соответствующую отметку будут делать фармацевты, сообщает РБК .

Сотрудников аптек обяжут ставить на рецептурных бланках отметку о продлении их срока действия, если нужного препарата не будет в наличии. Как только необходимое лекарство поступит в продажу, владельца рецепта оповестят об этом.

Сообщение о поступлении лекарства в аптеку придет либо в SMS-сообщении, либо поступит в форме звонка. В некоторых случаях уведомление будет происходить в устной форме.

Ранее Минздрав России сообщил, что ученые занимаются разработками отечественных препаратов, которыми можно будет лечить онкологические заболевания. На грызунах уже успешно протестировали вакцину против злокачественных образований всех видов.