В Роспотребнадзоре предупредили о высоком риске перехода птичьего гриппа на людей

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям заявила о высокой вероятности передачи птичьего гриппа к человеку, сообщает РИА Новости .

«Высокий риск мы сегодня видим в высокопатогенном гриппе птиц и в межвидовом переходе, случаи которого описываются сегодня уже не раз в году и не раз в несколько лет», — сказала Попова.

Она подчеркнула, что Роспотребнадзор ежедневно получает информацию о новых случаях заболевания людей высокопатогенным гриппом птиц различных генетических вариантов в разных странах.

Руководитель ведомства выступила с инициативой предотвратить распространение птичьего гриппа среди людей.

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз мяса птиц и яиц из Турции в связи с обнаружением вспышки птичьего гриппа H5N1. Вспышка птичьего гриппа в турецкой провинции могла произойти из-за контакта домашней птицы с дикой особью.