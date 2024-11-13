Мясо птицы и яйца из Турции запретили ввозить в Россию

сегодня в 16:56

Россельхознадзор запретил ввоз из Турции мяса птиц и яиц из-за птичьего гриппа

В провинции Конья, расположенной в центральной части Анатолии, обнаружили вспышку птичьего гриппа H5N1, после чего в Россию запретили ввозить турецкое мясо птицы и яйца, сообщает Mash со ссылкой на Россельхознадзор.

После того как Россия запретила ввозить на свою территорию турецкую продукцию, местные специалисты начали принимать срочные меры, чтобы избавиться от вспышки птичьего гриппа H5N1.

Уже был усилен эпидемиологический надзор в радиусе 10 километров от Коньи.

Специалисты Россельхознадзора сообщают, что вспышка птичьего гриппа в турецкой провинции могла произойти из-за контакта домашней птицы с дикой особью.

Известно, что из-за заражения уже погибли 211 голов птицы, а эпидемиологический надзор коснулся 21 птицефабрики. На какой период российская сторона запретила ввозить на свою территорию турецкое мясо птицы и яйца, не уточняется.