В роддоме Раменского прошел день открытых дверей

На прошлой неделе Мария Игоревна Рудова, акушер-гинеколог отделения патологии беременности Раменского Центра материнства и детства, провела для родителей, ожидающих пополнения в семействе, ознакомительную экскурсию по всем отделениям акушерского стационара и осмотр условий пребывания в Раменском родильном доме. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Будущие мамы и папы имели возможность пообщаться с медицинскими работниками и получить исчерпывающие ответы на все свои вопросы. В ходе беседы были затронуты ключевые темы, такие как список необходимых документов, особенности проведения партнерских родов и важность регулярных медицинских осмотров.

Каждый четверг в 12.00 по инициативы Раменской больницы проводятся дни открытых дверей для будущих родителей. Предварительная запись по телефону: 8 (498) 602-00-61 добавочный 693476 (с 12:00 до 16:00).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.