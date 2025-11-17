сегодня в 17:50

В роддоме Подольска провели неонатальный скрининг более 2 тыс детей с начала года

В Подольском роддоме с начала 2025 года сделали неонатальный скрининг более чем 2 тыс. детей. В него входит анализ крови, который берется у новорожденного из пяточки. Скрининг помогает выявить генетические заболевания, которые не проявились при рождении, но могут привести к тяжелым нарушениям развития. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Исследование включает проверку на 36 генетических заболеваний, включая первичный иммунодефицит и спинальную мышечную атрофию (СМА).

Малышей обследуют в первые дни жизни. Своевременная диагностика позволяет выявить детей из группы риска и вовремя начать лечение, а также диспансерное наблюдение профильными специалистами.

Также по показаниям врача детям делают ультразвуковые исследования, такие как нейросонография, УЗИ брюшной полости, почек и малого таза, эхокардиография (УЗИ сердца). Также по медпоказаниям малышам выполняют клинический и биохимический анализы крови, измерение глюкозы крови, анализ группы крови и резус-фактора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.