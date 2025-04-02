В роддоме Подольска открыли кабинет ультразвуковой диагностики

В первом гинекологическом отделении Подольского родильного дома открыли кабинет ультразвуковой диагностики. Проводить обследование в первом гинекологическом отделении будет сертифицированный специалист, врач УЗД, акушер-гинеколог высшей категории Екатерина Королева. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ультразвуковое исследование — золотой стандарт в акушерстве и гинекологии, дающий возможность быстро и точно диагностировать различные патологии.

Подольский родильный дом оснащен самым современным оборудованием. Помимо аппаратов ультразвуковой диагностики, здесь установлены аппараты искусственной вентиляции легких, цифровой палатный передвижной рентген, аппарат для радиоволновой и высокочастотной электрохирургии и многое другое по программе губернатора региона Андрея Воробьева.

Подольский родильный дом является крупнейший в Московской области и одним из самых современных. В настоящее время мощность медицинского учреждения составляет около 300 коек. Здесь оказывают плановую, экстренную и неотложную медицинскую помощь женщинам и детям. Количество пациентов растет, как и качество их обслуживания.

Главной гордостью роддома являются его сотрудники. Они регулярно входят в топ-100 лучших врачей Подмосковья и становятся победителями профессиональных конкурсов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.