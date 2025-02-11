В роддоме Одинцова состоится день открытых дверей 22 февраля

В Одинцовском роддоме 22 февраля с 11:00 до 12:00 пройдет день открытых дверей. Будущие родители в сопровождении врача смогут осмотреть родовое и послеродовое отделения, осмотреть послеродовую палату, задать свои вопросы специалисту. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На День открытых дверей приглашаются не только будущие мамы, но и папы. Специалисты помогут мужчинам ответить на самый сложный вопрос партнерских родов: идти рожать вместе с женой или подождать ее дома? А будущие бабушки смогут понять, как изменилась медицинская помощь и условия в роддоме.

Акушерки расскажут, как подготовиться к родам, о видах контрактов и о важных моментах подготовки к родам. Вы получите ответы на вопросы, все про выбор доктора и акушерки.

День открытых дверей пройдет по адресу: г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 3Б (здание роддома).

Все вопросы по телефону: +7 (985) 963-14-64 с 9:00–17:00. Рекомендуется иметь при себе сменную обувь. ТГ-чат роддома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.