В роддоме МОЦОМД будущих мам обучили уходу за новорожденными

Ранее в родильном доме Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) прошли обучающие занятия для будущих мам, посвященные основам ухода за новорожденными. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Цель мероприятия — повышение информированности и уверенности будущих родителей в вопросах заботы о младенцах в первые недели жизни.

Занятие проводилось опытным врачом-неонатологом, заведующей отделением новорожденных Ольгой Сафроновой.

В программу обучения вошла лекция и практическое занятие, охватывающие широкий спектр тем, включая правильное пеленание, гигиену новорожденного, особенности грудного вскармливания, профилактику колик и других распространенных проблем у младенцев. Особое внимание было уделено вопросам безопасности новорожденных, таким как правильное положение во время сна и купания.

«Мы планируем регулярно проводить подобные занятия, расширяя программу и привлекая к участию больше будущих родителей. В будущем планируется ввести курс для будущих отцов, акцентируя внимание на их роли в поддержке мамы и уходе за ребенком», — отметила специалист.

Следующие занятие состоится 22 мая в 15:00. Тема будущей лекции: «Вскармливание детей первого года жизни». Приглашаются все желающие. Запись не требуется, вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.