В роддоме Королева 22 января будущим мамам раскроют секреты легких родов

«На предстоящей лекции мы обсудим гормональную природу родов и роль техники дыхания, научимся дышать правильно. Также поговорим о том, что именно чаще всего создает трудности в родах и тормозит родовую деятельность. Отдельно остановимся на вопросе значимости присутствия партнера в родах и как на самом деле необходимо помогать женщине. Также разберем, какие условия важно учесть, чтобы роды были легкими. В связи с этим хочу особо подчеркнуть важность присутствия на нашей лекции мужчин, которые планируют стать партнерами в родах», — сообщила Анжелика Бинкина.

Занятие состоится 22 января в конференц-зале на 2 этаже родильного дома по адресу: ул. Октябрьская, дом № 30 с 15:30 до 16:30. Предварительная регистрация не требуется.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.