В роддоме Королева 12 февраля будущим мамам расскажут об уходе за новорожденными

12 февраля в роддоме Королева состоится очередное занятие Школы мам, на котором подробно разберут особенности ухода за новорожденными. Будущих мам на лекцию приглашает заведующий отделением новорожденных Королевского родильного дома Анна Медведева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В рамках предстоящего занятия мы поговорим о том, как правильно ухаживать за малышом в первые дни и недели его жизни. Рассмотрим темы, которые касаются физиологических особенностей новорожденных малышей, остановимся также на вопросах организации питания и, в частности, грудного вскармливания, а также обсудим некоторые особенности развития детей в первые месяцы их жизни. Дополнительно разберем правила пеленания, а все участницы смогут попрактиковаться на манекене. Я всегда готова подробно ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть в ходе нашего занятия», — сообщила Анна Медведева.

Занятие пройдет в конференц-зале на 2 этаже Королевского родильного дома по адресу: ул. Октябрьская, дом № 30 с 15:30 до 16:30.

Предварительная запись не требуется.

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