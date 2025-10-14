В роддоме Химок провели день открытых дверей

В родильном доме в Химках прошел День открытых дверей. Оценить преображение роддома приехали будущие мамы, активисты партии «Единая Россия» и муниципальные депутаты Ирина Спирина, Надежда Смирнова, Инна Монастырская и Николай Томашов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Заведующий Согомон Казарьян лично провел экскурсию и рассказал о новой жизни учреждения.

«Открытие обновленного роддома стало по-настоящему долгожданным и радостным событием для всего нашего города. Мы благодарим Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева за поддержку этого важнейшего проекта и от всей души поздравляем коллектив Химкинской клинической больницы. В обновленных стенах стало современно и очень уютно, что так важно для будущих мам и их малышей», — отметила заведующая поликлиникой № 7, депутат Ирина Спирина.

Экскурсия прошла в рамках проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия». Участникам показали то, что теперь является новым стандартом родового сопровождения в Химках: комфортные индивидуальные палаты для совместного пребывания мамы и ребенка, три раздельных приемных отделения для изолированного потока пациенток, современное отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, а также отдельный бокс для беременных с инфекционными заболеваниями.

Общая площадь роддома составляет почти 5000 квадратных метров. Здесь расположены отделения гинекологии, патологии беременности, послеродовое отделение и реанимация. Учреждение оснащено новейшим оборудованием для ухода за новорожденными и матерями: коагулятором, аппаратом для реинфузии, современными аппаратами КТГ, УЗИ, ИВЛ, а также стойками для эндоскопических операций и кольпоскопом.

«В рамках программы губернатора по перезагрузке стационаров и Народной программы наш роддом был практически полностью перестроен и теперь соответствует самым высоким стандартам. Важно, что здесь сохранили коечный фонд, но при этом кардинально изменили условия пребывания. Появилась и долгожданная палата семейных родов, где у женщины есть возможность находиться рядом с мужем в этот ответственный момент», — рассказала председатель Совета медицинских сестер, депутат Надежда Смирнова.

Химкинский роддом — одно из старейших учреждений здравоохранения округа. За свою полувековую историю он стал родным для более чем 100 тысяч семей. Теперь обновленная инфраструктура и передовые технологии позволят не только сохранить славные традиции, но и существенно повысить качество и безопасность медицинской помощи для женщин и новорожденных.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.