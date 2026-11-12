В РФ смогли победить рак: у получившего онковакцину пациента исчезли метастазы

Первый пациент завершил лечение онковакциной: метастазы ушли, уже четыре месяца его состояние остается благополучным. Об этом рассказал научный руководитель Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает Газета.ru .

Врачи ежемесячно обследуют пациента. Глава Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России Андрей Каприн проводит ему детальную компьютерную томографию.

«Первый пациент уже закончил лечение. Сейчас его наблюдают, причем каждый месяц. Глава „НМИЦ радиологии“ Минздрава России, академик Андрей Каприн делает ему детальную компьютерную томографию — с очень высоким разрешением, до десятых долей миллиметра. В первую очередь смотрят лимфоузлы, обследуют всего пациента, с головы до пят. Стучу по дереву: кажется, уже четыре месяца прошло, а у него все в порядке. На вчерашний день никаких новообразований не выявили», — рассказал Гинцбург.

По словам академика, вакцина на основе матричной рибонуклеиновой кислоты настраивает иммунную систему на уничтожение опухоли и метастазов. Для каждого пациента создают индивидуальный препарат по его генетическим данным, поскольку одинаковых опухолей не существует.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.