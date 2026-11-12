В Кузбассе объяснили, как поступают с тушами убитых медведей

Охотники в Кузбассе могут использовать туши медведей, убитых из-за угрозы людям, для личных нужд. Другой вариант — уничтожение на специальных полигонах, сообщает Сiбдепо .

Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса уточнило, что перед этим необходимо провести анализ на трихинеллез. Это паразитарное заболевание, опасное для человека.

«Продукция охоты после ее добычи используется охотником в личных целях либо подлежит уничтожению на специальных полигонах после анализа на зараженность трихинеллезом в соответствии с законодательством РФ о ветеринарии», — пояснили в министерстве.

Ранее отдыхающие заметили медведя в секторе «Е» горнолыжного курорта Шерегеш. По словам главы министерства Евгения Бойко, специалисты сначала вывели хищника за территорию курорта, затем застрелили в расположенном неподалеку лесу.

После происшествия охотники и государственные инспекторы продолжили патрулировать местность. Они проверяли, нет ли поблизости других медведей, которые еще не залегли в спячку.

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