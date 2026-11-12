Более 8 тыс «Орлят России» Подмосковья познакомились с работой полиции

Более 8 тыс. участников программы «Орлята России» в Подмосковье приняли участие в мероприятиях ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Сотрудники полиции познакомили школьников со своей профессией. Они рассказали о службе, профессиональных задачах и ответственности за обеспечение законности и безопасности.

Учащиеся приняли участие в квесте «Следствие ведут орлята». Ребята прошли серию испытаний, разгадали загадки, внесли ответы в папку следователя и в финале собрали ключ квеста.

Вместе с советниками по воспитанию, наставниками и активистами «Движения Первых» школьники подготовили поздравления для сотрудников полиции. Они создали стенгазеты и написали письма с благодарностью защитникам правопорядка. Готовые работы передали в отделы полиции.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников министерства внутренних дел с профессиональным праздником.

«Министерство внутренних дел в жизни нашего региона, как и любого другого, играет очень заметную роль. Мы вместе взаимодействуем и в том, что касается безопасности, регулярного сопровождения таких сложных дней, как праздники, мероприятия с большим количеством людей», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.