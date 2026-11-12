Двух пассажирок авиарейса Краснодар — Красноярск задержали за дебош на борту самолета, сообщает телеканал РЕН ТВ .

Во время полета 26-летняя Валерия Б. кричала, размахивала руками и ругалась. При этом девушка не реагировала на замечания бортпроводников и заперлась в туалете в хвосте самолета, где закурила сигарету.

Кроме того, на борту самолета агрессивно себя вела и 35-летняя Оксана С. Пассажирка была пьяна, нецензурно выражалась и не подчинялась требованиям командира.

Сразу после приземления в Красноярске экипаж обратился в полицию. Правоохранители проверяют курильщицу и нетрезвую скандалистку.

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