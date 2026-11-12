Золото рухнуло ниже $3900: худший месяц с 2008 года

Аналитик Скрябин: золото повело себя не как защитный актив, а как ликвидность

В октябре золото впервые за 13 месяцев подешевело ниже 3900 долларов за унцию: с начала осени мировые цены снизились более чем на 13%, а на Мосбирже — более чем на 16%. Октябрь стал худшим месяцем для металла с 2008 года, сообщил РИАМО портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин.

Снижение связано с сочетанием факторов. В сентябре ФРС повысила ставку впервые за почти три года, на заседании 28 октября ставку сохранили, но двое членов комитета высказались за повышение, и рынок закладывает 70% вероятность повышения в декабре. Это происходит на фоне инфляционных рисков из-за роста цен на энергоносители, первопричиной которого стал иранский конфликт.

«Рост ожиданий по ставкам ФРС увеличивает стоимость долларовых заимствований и укрепляет доллар, что напрямую снижает привлекательность золота как не приносящего процентного дохода актива», — пояснил Скрябин.

Параллельно обвал на рынке техакций мог спровоцировать продажи золота для покрытия маржинальных требований и убытков по другим позициям.

«То есть золото в моменте вело себя не как защитный актив, а как источник краткосрочной ликвидности при общей панике на рынках», — отметил эксперт.

Для российских золотодобывающих компаний позитива тоже нет — падение золота негативно. Однако, по словам Скрябина, есть еще фактор курса и специфические внутренние факторы: операционная эффективность, затраты на производство унции и другие.

«Поэтому эффект будет разным для отдельных компаний», — резюмировал эксперт.

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