Тонны зараженного язя отправили на продажу в Московскую область

«Салехардский комбинат» выпустил в оборот 2632 кг мороженного язя с патогенными бактериями. Продукцию поставили в том числе и в Московскую область, сообщает URA.RU .

Сначала «Салехардский комбинат» реализовал партию своему дочернему предприятию в Салехарде, а затем она по цепочке разошлась по рыбным компаниям в Московской области. Позже специалисты «АПК Нацрыба» выявили в язе содержание бактерии Listeria monocytogenes, которая представляет угрозу для жизни и здоровья человека, и превышение азота.

Россельхознадзор аннулировал производственный сертификат на партию и оштрафовал комбинат на 300 тысяч рублей. Однако тот попытался оспорить наказание в Арбитражном суде, заявив, что на момент выпуска рыба соответствовала всем требованиям. В ходе разбирательств выяснилось, что комбинат не проводил лабораторные исследования язя, ограничившись только визуальным осмотром. В итоге суд отказал компании в отмене штрафа.

Listeria monocytogenes — это вид грамположительных бактерий, который вызывает у человека и животных инфекционное заболевание — листериоз. Оно приводит к тяжелым поражениям нервной системы, заражению крови и серьезным осложнениям при беременности.

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