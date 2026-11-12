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Вице-премьер Оверчук заявил о желании талибов торговать с Россией

Экономика

Фото - © РИА Новости

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что талибы очень хорошо относятся к России. Они демонстрируют желание торговать со страной, сообщает ТАСС.

Оверчук отметил, что Россию и Афганистан связывают десятилетние отношения, которые были разными. С приходом к власти нового правительства появились условия для развития мирной жизни.

«И наши контакты в последние более чем два года говорят о том, что движение „Талибан“ намерено развивать мирную жизнь в Афганистане. Они выступают за стабильность в регионе, хотят торговать с нашей страной, демонстрируют очень хорошее отношение к России», — заявил Оверчук.

Он также отметил, что курс талибов совпадает с видением Россией развития Большой Евразии.

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