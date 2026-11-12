Уралец увидел школьницу по ТВ и создал ее голые фото для шантажа

Житель Каменска-Уральского получил срок после того, как долгое время мучил школьницу. Когда-то он увидел ее выступление по ТВ, после чего создал голые фотографии девочки и приступил к шантажу, сообщает E1.RU .

Инцидент произошел еще в 2020 году. Увидев девочку по ТВ, извращенец сделал коллажи, используя ее лицо и чужие обнаженные тела. Затем он создал фейковый аккаунт в соцсетях и под видом подростка принялся писать несовершеннолетней про секс.

Он начал шантажировать девочку, угрожая разослать интимные коллажи ее родным и близким. Школьница не повелась, тогда извращенец воплотил угрозы в жизнь. Он отправил фотографии одноклассникам и знакомым жертвы.

Родители девочки обратились в полицию, но выйти на след преступника удалось не сразу. Позже извращенца задержали в Москве и отправили в колонию за преступления с таким же почерком. Тогда же следователи узнали, что мужчина причастен и к преследованию на Урале.

В его квартире изъяли компьютер со всеми доказательствами. Всего была доказана причастность извращенца к 18 преступлениям. Суд назначил ему 16,5 лет колонии строгого режима.

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