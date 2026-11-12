Космонавт рассказал, как мусор может стать падающей звездой

Сгорающий в атмосфере мусор с космических кораблей может выглядеть с Земли как падающая звезда, рассказал космонавт-испытатель «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, сообщает Газета.ru .

В советские времена экипажи отправляли ведра с мусором в космос с помощью микрокатапульты. Позже отходы сгорали в атмосфере.

«Сейчас по международным соглашениям решили, что не стоит использовать этот способ. Прежде всего, это может быть опасно. Например, на шаттлах в свое время сделали систему туалета таким образом, что она просто в вакуум выстреливала отходы. Но через какое-то время выяснилось, что они нарастают снаружи на борту шаттла и при вхождении в атмосферу могут повредить его поверхность. Поэтому мусор теперь собирается в специальные герметичные мешки и складывается в зону корабля, которая предназначена для дальнейшего сжигания в атмосфере. Так что, когда вы видите в небе падающую звезду — возможно, это тот самый мусор», — объяснил Прокопьев.

Отработавшие наружные приборы космонавты отбрасывают со скоростью около 30 см в секунду. Объекты больше 10 см заносят в каталог и отслеживают до сгорания в атмосфере.

По словам Прокопьева, раньше экипаж уклонялся от мусора один-два раза в месяц, теперь — до двух раз в неделю.

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