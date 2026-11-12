Проекты в культуре, науке, бизнесе и других сферах получили 15-ю ежегодную премию «Сделано в России». Церемония прошла в формате спектакля «Горизонт» Саввы Савельева, сообщает Сноб .

Среди лауреатов — сериал «Паша», выставка «Вера Мухина: диалоги, грани», роман Сергея Шаргунова «Попович», альбом группы CUPSIZE «Заставь меня плакать» и спектакль Театра на Таганке «Три сестры. Долой уныние».

В городской среде победил Центральный телеграф, в гастрономии — «Машенька» Александра Раппопорта и Игоря Гришечкина, в общественной сфере — благотворительный книжный фестиваль «Фонарь». В путешествиях отметили проект «Сбера» и «Мрии» «Алупка. Возрождение исторического города».

В науке и технологиях награду получил авиадвигатель ПД-8 Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, в моде — капсула Романа Зимогорского для КМ20, в алкогольной категории — винодельня AYA Organic Wine & Vineyards. В бизнесе победила театральная студия Дмитрия Крестьянкина — проект «Норникеля» в рамках «Норильских сезонов».

Специальные награды получили организатор путешествий Hedonism Club и косметическое производство MilaMarsel из Калуги.

На премию подали около 300 заявок с мая по октябрь. Экспертные советы составили короткий список, открытое голосование завершилось 9 ноября.

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