Первоклассники в Наро-Фоминске сделали игрушки из пластиковых бутылок

На уроке школьники узнали, как дать вторую жизнь использованным вещам. Из обычных пластиковых бутылок они своими руками сделали бильбоке — старинную игрушку с шариком на шнурке, который нужно подбросить и поймать в стаканчик. Эта игра требует сноровки, концентрации и хорошей координации.

После мастер-класса дети устроили небольшое соревнование. Они ловили пробки-шарики, поддерживали друг друга и радовались удачным попыткам.

Такие занятия помогают школьникам понять, что забота о природе не ограничивается сортировкой отходов: старые вещи можно использовать для создания новых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.