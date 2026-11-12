Новогодний стол на четверых в 2026 году оценили в 1796,2 рубля

Приготовление шести популярных новогодних блюд на семью из четырех человек в 2026 году обойдется в 1796,2 рубля. Такой расчет представила компания АШАН Ритейл Россия, сообщает Газета.ru .

В меню для расчета вошли салаты «Оливье», «Селедка под шубой» и «Мимоза», холодец, тарталетки с красной рыбой и творожным сыром, а также курица с картофелем в духовке. Тарталетки оказались самыми дорогими — 596,4 рубля. Самым бюджетным стал «Оливье» — 165,3 рубля за килограмм.

«Салаты „Мимоза“ и „Селедка под шубой“ можно приготовить за 258,6 и 234 рубля соответственно, классический холодец — за 222 рубля, а горячее блюдо, курицу с картофелем в духовке, — за 319,9 рубля», — отметили в компании.

В стоимости «Оливье» основную долю заняла вареная колбаса — 75 рублей. Маринованные огурцы обошлись в 25,9 рубля, консервированный горошек — в 18,9, куриные яйца — в 16,3, майонез — в 16,6, картофель — в 7,6, морковь — в 2,7, лук — в 2,3 рубля.

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