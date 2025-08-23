В РФ растет число случаев заражения вариантом коронавируса «Стратус»

сегодня в 08:05

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что количество случаев заражения новым вариантом Covid «Стратус» в стране увеличивается, сейчас их насчитывается 384, сообщает ТАСС .

«Течение легкое и „Стратус“ не принес ничего необыкновенного в плане клинического проявления болезни», — сказала Попова.

По ее словам, этот вариант вируса более заразен.

Как пояснила руководитель ведомства, для выживаемости каждый следующий геновариант Covid меняется, так как должен приобрести какие-то особые свойства.

При этом Попова подчеркнула, что последствия коронавируса могут быть разными. Поэтому россиянам нужно соблюдать меры профилактики и бережно относиться к своему здоровью.

Ранее Попова отметила, что эпидемиологическая обстановка по холере в РФ остается полностью стабильной.