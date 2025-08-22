Роспотребнадзор заявил о стабильной ситуации по холере в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС сообщила, что эпидемиологическая обстановка по холере в России остаётся полностью стабильной.
Однако из-за напряжённой ситуации в ряде стран Азии и Африки ведомство усилило меры контроля в пунктах пропуска через границу.
Количество досматриваемых лиц увеличено вдвое по сравнению с 2019 годом, что позволяет эффективнее выявлять туристов с симптомами инфекционных заболеваний, включая повышенную температуру и недомогание.
Кроме того, Роспотребнадзор на 40% увеличил объём исследований водоёмов для предотвращения возможного распространения возбудителей.
Попова отдельно отметила, что все случаи кишечных инфекций дублируются исследованиями на холеру при наличии показаний.
По данным международных организаций, в Судане зарегистрировано около 100 тысяч предполагаемых случаев холеры, а в Западной и Центральной Африке десятки тысяч детей находятся в зоне высокого риска заражения.