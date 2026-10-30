В Реутове проведут Единый день диспансеризации

Жители Реутова смогут пройти комплексное обследование в двух городских поликлиниках в субботу, 31 октября, в Единый день диспансеризации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Единый день диспансеризации врачи оценят состояние здоровья пациентов и проверят наличие отклонений. Городская поликлиника № 1 на улице Гагарина, 4 будет принимать жителей с 09:00 до 14:00, городская поликлиника № 2 на Юбилейном проспекте, 80 — с 09:00 до 15:00.

«Не забудьте взять паспорт и полис ОМС Московской области», — напомнил заведующий городской поликлиникой № 2 Александр Пахомов.

Для прохождения диспансеризации работодатель по закону должен предоставить сотруднику оплачиваемый выходной. Работникам до 40 лет положен один день раз в три года, с 40 лет до предпенсионного возраста — один день ежегодно. Работающие предпенсионеры и пенсионеры могут получить по два дня в течение каждого года.

После диспансеризации работник должен предоставить работодателю справку из поликлиники, подтверждающую прохождение обследования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.