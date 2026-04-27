В Раменском две сестры родили детей в один день

В Раменском центре материнства и детства родные сестры стали мамами в один день с разницей в полтора часа. Обе женщины вели беременность в Раменской больнице, роды прошли без осложнений. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Изначально предполагаемые даты родов у сестер различались почти на две недели, однако дети появились на свет в один день. В результате родились здоровые малыши: девочка ростом 51 см и весом 3330 г, а также мальчик ростом 55 см и весом 3010 г.

Обе беременности наблюдали специалисты Раменской больницы. Роды прошли благополучно, дети родились доношенными. В первые минуты жизни им обеспечили контакт «кожа к коже», малышей приложили к груди, в том числе после планового кесарева сечения.

«Роды у обеих женщин прошли гладко и без осложнений, детки родились доношенные и здоровые. В первые минуты жизни малышам был обеспечен контакт кожа к коже, дети были приложены к груди, несмотря на то, что у одной из рожениц было плановое кесарево сечение. Это очень важно для формирования микробиома у ребенка и психологического комфорта мамы. Надеемся, что вновь увидим сестер в стенах нашего роддома», — рассказала заведующая отделением новорожденных Валентина Аль-Абед.

Для младшей сестры девочка стала первым ребенком, старшая стала многодетной матерью — новорожденный мальчик стал третьим в семье. Сейчас обе семьи находятся дома.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.