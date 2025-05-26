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В Подольске мобильный медкомплекс более 80 раз выезжал в деревни с начала года

В Подольске медицинский мобильный комплекс с начала года совершил более 80 выездов в отдаленные районы округа. За это время бригада мобильного фельдшерско-акушерского пункта Подольской областной клинической больницы осмотрела порядка 400 человек.

Мобильный медкомплекс представляет собой специализированный автомобиль-фургон с современным оборудованием и предназначен для выезда в отдаленные территории.

В нем можно пройти первый этап диспансеризации и сдать анализ крови, сделать электрокардиограмму, измерить рост, вес, внутриглазное давление.

Расписание выездов мобильного фельдшерско-акушерского пункта доступно на сайте Подольской областной клинической больницы.

Для прохождения обследования предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт, СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.