В подмосковном центре паллиативной помощи рассказали о болезни Альцгеймера

Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера отмечается 21 сентября. Это хроническое дегенеративное заболевание головного мозга, характеризующееся резким снижением интеллектуальных способностей вплоть до тотального распада интеллекта и психической деятельности, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Болезнь получила свое название по имени доктора Алоиса Альцгеймера, который в 1906 году впервые описал это заболевание.

Собственного «дня» болезнь удостоилась благодаря большому социальному значению: число людей с деменцией в мире постоянно растет, поскольку увеличивается продолжительность жизни и количество пожилого населения.

Болезнь Альцгеймера является причиной деменции в 50-70% случаев. При этой болезни более всего страдает биографическая память человека. Ранние симптомы обычно незаметны и размыты. Родственники списывают их на особенности возраста. По мере прогрессирования заболевания у пациента возникают искажения и утрата воспоминаний. Это касается даже самых важных моментов: имен и количества детей, смерти близких. На глазах происходит катастрофическая потеря всего прошлого опыта человека, разрушение его личности. Быстро теряются навыки, способность совершать даже простые действия. Итогом развития болезни становится полная потеря пациентом способности себя обслуживать, в том числе самостоятельно есть, передвигаться и контролировать тазовые функции.

«Мы настоятельно рекомендуем обратиться в наш координационный центр, если у вашего родственника диагностирована болезнь Альцгеймера. Вам помогут получить паллиативный статус и соответствующий уход за больным», — прокомментировала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области Анна Шестакова.

Телефон горячей линии центра: 8 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.