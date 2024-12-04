В подмосковном онкодиспансере прошел мастер-класс с использованием 3D технологий

Доктор медицинских наук, заведующий отделением онкоурологии первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова Сергей Рева провел мастер-класс по хирургии, с использованием эндоскопической системы 3D с объемной визуализацией для специалистов Московского областного онкологического диспансера. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы провели лапароскопическую операцию с использованием эндоскопической системы 4 поколения, которая обладает функцией объемной визуализации. Высочайшее качество изображения с точной фокусировкой и отображением мельчайших деталей повысило эффективность работы онкоурологов, за счет высокого уровня концентрации внимания на протяжении всей операции. Точность движений и манипуляций при работе с самыми деликатными структурами и тканями обеспечило проведение операции с минимальной кровопотерей для пациента», — рассказал заведующий отделением онкоурологии № 3 областного онкодиспансера Владимир Шаповалов.

Московский областной онкологический диспансер — специализированное лечебное учреждение Московской области 3 уровня, оказывающее современную специализированную, в том числе высокотехнологичную, хирургическую, химиотерапевтическую, радиотерапевтическую и паллиативную помощь пациентам со злокачественными новообразованиями. Учреждение имеет все необходимое для качественной диагностики и лечения различных онкологических заболеваний, оснащен современной медицинской техникой, новейшими медицинскими и информационными технологиями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.