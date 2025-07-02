В Центральном парке Королева жители могут поиграть в волейбол и баскетбол

В Центральном парке Королева жители могут поиграть в волейбол и баскетбол, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для любителей спорта здесь есть несколько зон с тренажерами, турниками, брусьями и настольным теннисом. Любители книг могут с комфортом разместиться на аллее книгочеев в беседках-полусферах, где на полках можно увидеть классическую или научную литературу. Для посетителей всех возрастов есть парк аттракционов, Для малышей предусмотрено несколько детских площадок.

Совсем недавно, по просьбам жителей было решено рядом с Арт-верандой в тени между деревьями повесить волейбольную и бадминтонную сетки и установить баскетбольное кольцо. Не успели сотрудники парка оборудовать эти зоны, как дети пришли пригреть в волейбол и покидать мяч в кольцо.

Центральный городской парк — одно из самых популярных в Королеве мест отдыха, здесь проходят праздничные мероприятия, спортивные и культурные программы, активности для детей.

Поиграть на площадке можно каждый день с 6:00 до 23:00.

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