Посла Бельгии вызвали в МИД России

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13 октября посла Бельгии Мишеля Жеребцофф вызвали в МИД России в Москве. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве, пишет ТАСС .

В МИД РФ отвергли утверждения руководства Бельгии о гибридных, диверсионных и прямых военных угрозах, которые якобы исходят от России.

В ведомстве призвали Бельгию снизить накал антироссийской риторики.

Как отметили в МИД, такая риторика способствует эскалации и создает риск выхода конфронтации из-под контроля.

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