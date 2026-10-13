Пострадавших лебедей с Патриарших прудов спасли от рыбаков

Лебедей с Патриарших прудов спасли от рыбаков, которые стали часто ловить благородных птиц вместо рыбы. Один из пернатых запутался в леске, травмировал лапу и повредил крючком крыло — его пришлось отвезти к ветеринару в Московский зоопарк, сообщает Telegram-канал «112» .

Местные жители, узнав о беде птиц, потребовали запретить рыбный промысел на пруду в историческом центре Москвы, а лучше — и вовсе увезти лебедей подальше от опасного места. В итоге так и произошло.

Теперь лебеди восстанавливаются в тишине и покое. Однако проблема шире одного пруда: водоемов в Москве много, и почти на каждом живут птицы.

Один из возможных вариантов — полностью запретить в городских прудах ловлю рыбы, но принимать соответствующее решение могут только компетентные органы.

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