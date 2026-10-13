Созданные нейросетью иконы: в РПЦ высказали свое мнение

Русская православный церковь (РПЦ) призывает осмотрительно использовать вещи, созданные с помощью ИИ. Такими словами председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков прокомментировал информацию, что в Белоруссии впервые освятили икону, созданную нейросетью, сообщает РБК .

По его словам, в данном случае объективной необходимости в использовании ИИ нет. Волков подчеркнул, что нейросети надо использовать там, где они приносят пользу человеку, и ограничивать в моментах, где их использование сопряжено с определенными рисками.

«В данном случае есть риск внесения в сакральное пространство вредящих человеку элементов», — сказал Волков.

Он уточнил, что всегда надо стараться сохранять человеческий, личностный элемент.

Ранее в СМИ появились новости о том, что в Белоруссии освятили икону, созданную с использованием ИИ. На ней изображен католический святой Карло Акутис. Образ установлен в костеле Святой Марии Магдалины в Новолукомле, его благословил архиепископ-эмерит Тадеуш Кондрусевич.

Акутис был программистом-самоучкой и создал сайт с каталогом евхаристических чудес со всего мира. Он скончался в 15 лет от лейкемии.

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