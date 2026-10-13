Снимки Леонардо Ди Каприо в плавках рассмешили поклонников актера

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Леонардо Ди Каприо засняли на пляже на Гавайях в одних плавках. Пользователи Сети обратили внимание на поплывшую фигуру актера, сообщает Super.ru .

Пока звезда «Титаника» отдыхал и купался, фотографы решили сделать несколько его снимков. В кадре Ди Каприо изображен с голым торсом. Он одет только в плавательные шорты с узором.

Как только снимки попали в Сеть, пользователи начали обсуждать фигуру 51-летнего актера. Они оставили многочисленные шутки о его телосложении.

«Наконец-то я привлекательнее Леонардо Ди Каприо!» — написал один из комментаторов.

Другой пользователь пошутил, что теперь сможет говорить девушкам, будто у него фигура голливудского актера.

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