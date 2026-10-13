«Нормальный мужчина»: повар Джигана и Самойловой рассказала о поведении рэпера

Повар, которая работала в особняке Джигана и Оксаны Самойловой рассказала, что происходило за закрытыми дверями дома, сообщает «СтарХит» .

Бывшую сотрудницу семьи Наталью Максимову пригласили принять участие в программе «Пусть говорят» на Первом канале. В эфире обсуждали скандал, возникший из-за интервью Самойловой, в котором она раскрыла ужасающие детали супружеской жизни.

Ведущий Дмитрий Борисов спросил гостью: «Для вас все, что сказала Оксана — это новость? Вы жили в страхе время?» Максимова же заявила, что считает это «бредом».

По словам женщины, во время ее работы она никогда не слышала, чтобы кто-то в семье ругался и пил алкоголь. Она уверяет, что Джиган всегда вел себя адекватно.

«Ни разу не видела Джигана в неадекватном состоянии! Никогда!» — утверждает бывшая сотрудница семьи.

Однако повар призналась, что проработала в доме всего два месяца. Она не выдержала нагрузки. Также, по словам женщины, работодатели задерживали зарплату. Наталья допускает, что с момента ее увольнения в семье могло что-то произойти.

Также Наталья даже выразила симпатию в адрес рэпера. Она назвала его «нормальным мужчиной», но жестким в плане порядка.

Ранее в СМИ сообщили, что Джиган попал в рехаб в Израиле после нападения на обслуживающий персонал на своем участке в Подмосковье и расстрела охранника летом. После публикации этих новостей вышло интервью Самойловой журналистке Ксении Собчак. В нем блогер рассказала о жизни с Джиганом и заявила, что опасается за свою безопасность.

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