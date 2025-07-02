Во взорвавшейся в Москве машине находился ветеран КГБ
Mash: в загоревшейся в Москве машине находился 80-летний ветеран КГБ СССР
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В автомобиле, который загорелся в центре Москвы, находился 80-летний ветеран КГБ СССР, утверждает Mash. По данным канала, пенсионера вытащила из машины его дочь, которая тоже ранее служила в спецслужбах.
Дочь ветерана также является владелицей сгоревшего автомобиля. Информации о том, пострадал ли пожилой мужчина, пока нет.
Mash писал, что автомобиль, внутри которого находился ветеран советских спецслужб, загорелся в Старопименовском переулке. По данным канала, в машине также произошел взрыв, и вместе с ней сгорело еще одно транспортное средство.
Прочие подробности произошедшего выясняются.