Автомобиль взорвался в центре Москвы: видео

Автомобиль взорвался в Старопименовском переулке в центре Москвы, утверждает Mash со ссылкой на очевидцев. Свидетели заявили, что слышали сразу несколько хлопков.

После взрыва сгорели по меньшей мере два автомобиля. Информации о наличии пострадавших пока не поступало.

На месте происшествия замечены сотрудники полиции и МЧС России. Прочие обстоятельства случившегося выясняются.

В субботу, 30 июня, в Москве также случился пожар на территории гостиницы «Перово Плаза» на улице Плеханова. По данным МЧС, там произошел взрыв в металлическом контейнере.