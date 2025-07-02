Мужчина зарезал свою жену на глазах у 9-летнего сына и спрятал ее тело в диване

В Петербурге пьяный мужчина убил свою жену на глазах у ребенка

В Колпине под Санкт-Петербургом разыгралась ужасная драма: пьяный 44-летний мужчина убил свою 40-летнюю жену, и это произошло на глазах их девятилетнего ребенка, сообщает NewsAlert .

Затем убийца попытался скрыть следы преступления, спрятав тело в ящик для белья, встроенный в диван. Предполагается, что причиной столь жестокого поступка стала ревность.

После трагедии маленький свидетель позвонил своей бабушке и, захлебываясь в слезах, сообщил страшную новость о смерти матери: «Приезжайте скорее, мама умерла».

Напуганная бабушка немедленно связалась с правоохранительными органами. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело убитой в диване. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате множественных ножевых ранений.

Следствие установило, что мужчина находился в длительном запое и утверждал, что не помнит момента ссоры и убийства супруги. Преступление было совершено 30 июня.

Полицейские, ворвавшиеся в квартиру, застали мужчину в состоянии протрезвления. В ходе обыска были обнаружены два ножа, один из которых оказался сломан из-за силы, с которой наносились удары по телу жертвы.

Выяснилось также, что у задержанного были проблемы с законом в прошлом. Три года назад он был привлечен к ответственности и оштрафован за незаконное хранение и производство гашишного масла. В то время он работал механиком.

В настоящее время мужчине предъявлено официальное обвинение, избрана мера пресечения. Следственные действия продолжаются, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Пока не решено, где будет жить осиротевший ребенок.

Возможно, он останется под опекой бабушки, поскольку оба родителя теперь не могут о нем заботиться.