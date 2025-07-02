В Подмосковье расписание автобусов скачали более 2 млн раз с сайта «Мострансавто»

Сервис «Скачай, не срывай» от «Мострансавто» продолжает набирать популярность среди жителей и гостей Подмосковья. Только за июнь 2025 года было зафиксировано 118 тыс. скачиваний электронных расписаний автобусов, а общее количество загрузок с момента запуска сервиса с апреля 2023 года превысило отметку в 2 млн. Эти цифры наглядно демонстрируют востребованность цифровых решений в сфере общественного транспорта, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Особой популярностью в июне пользовались маршруты: лидером скачиваний стал маршрут № 362 «ст. Монино — Москва (м. Щелковская)» — его расписание сохранили себе 1 314 пассажиров. Второе место занял маршрут № 308 «Москва (м. Домодедовская) –– Аэропорт Домодедово» — более 1 300 скачиваний, а замыкает тройку лидеров маршрут № 388 «Сергиев Посад — Москва (м. ВДНХ)» — около 1 000 скачиваний.

Сервис стал востребован среди пассажиров благодаря своей простоте и удобству. Чтобы получить актуальное расписание, достаточно зайти на официальный сайт «Мострансавто», выбрать нужный маршрут и остановку, после чего скачать файл в привычном формате, идентичном тому, что размещен на остановочных павильонах. Также пассажиры могут посмотреть расписание через телеграм-бот «Мострансавто». Дополнительным преимуществом является встроенная функция поиска всех маршрутов, проходящих через конкретную остановку, что значительно упрощает планирование поездок.

«2 миллиона скачиваний — это не просто сухая статистика. За этой цифрой стоят миллионы случаев, когда пассажиры выбрали удобный и современный способ планировать свои поездки», — отметили в «Мострансавто».

Компания продолжает работу над улучшением сервиса, ведь главный приоритет — это комфорт пассажиров при поездках на автобусах «Мострансавто».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.