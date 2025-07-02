В МФЦ Подмосковья назвали самую востребованную онлайн-услугу

Выписка из домовой книги — одна из самых популярных онлайн-услуг. С января 2025 года на региональном портале госуслуг было оформлено свыше 400 тыс. заявлений на получение выписки. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Специалисты цифровой зоны МФЦ всегда проконсультируют по поводу того, как правильно оформить заявление на получение выписки из домовой книги в электронном виде», — подчеркнула директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

В рамках услуги можно получить информацию о зарегистрированных лицах в помещении многоквартирного дома, если эти сведения переданы управляющими компаниями в МФЦ.

Обычно выписка требуется при покупке квартиры, оформлении наследства, постановке подростка на учет в военкомате, для суда или для перерасчета оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Иногда выписку запрашивают кредитные или образовательные организации.

Выписка может быть выдана собственнику жилплощади или бывшему собственнику. Также получить выписку могут лица, зарегистрированные в момент ее получения или ранее по месту жительства или пребывания. Родственники или лица, вступающие в наследство умершего собственника жилья, тоже могут воспользоваться услугой.

Услуга «Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов» предоставляется бесплатно в течение одного рабочего дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.