В Подмосковье вышло пособие для паллиативных детей по гигиене ротовой полости

Детям с ограниченными возможностями здоровья особенно важна правильная гигиена полости рта, так как заболевания зубов негативно влияют на общее самочувствие и развитие ребенка. Статистика показывает, что именно эта категория детей часто сталкивается с серьезными проблемами зубов и десен, которые игнорируются родителями и врачами из-за первостепенной важности лечения основного заболевания. Поэтому координационный центр паллиативной медпомощи Московской области совместно с Московской областной стоматологической поликлиникой выпустили информационное пособие для родителей и соцработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Наша простая и доступная памятка расскажет вам, как развивается детская зубочелюстная система, какие есть способы облегчения дискомфорта при прорезывании зубов. В брошюре вы найдете информацию о том, какие методы чистки зубов необходимо использовать и советы по организации комфортного ухода за ротовой полостью», — прокомментировала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области Анна Шестакова.

Следуйте нашим рекомендациям и подарите своему ребёнку здоровую и красивую улыбку. Если у вас возникли какие-либо вопросы по оказанию паллиативной медицинской помощи в Подмосковье вы можете оставить заявку на портале или позвонить на горячею линию координационного центра паллиативной помощи: 8 (498) 683-83-83.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.