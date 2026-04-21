В Подмосковье волонтеры провели праздник для пациентов НИКИ детства

Интерактивное мероприятие «Сундук с историями» прошло в отделении ревматологии НИКИ детства в Подмосковье. Волонтеры организовали для детей литературную викторину, мастер-класс и зону аквагрима для психологической поддержки во время лечения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Программа была направлена на психологическую разгрузку детей, проходящих лечение в стационаре, и создание благоприятной эмоциональной атмосферы. Встреча началась с литературной викторины: участники вспоминали сюжеты известных произведений, решали тематические задания и обсуждали поступки героев.

Затем дети приняли участие в мастер-классе, где под руководством наставников изготовили авторские «волшебные палочки». Завершением праздника стала зона аквагрима. С помощью безопасных красок ребята смогли перевоплотиться в сказочных персонажей и героев мультфильмов.

«Терапия ревматических патологий в детском возрасте требует комплексного подхода, где наряду с медикаментозным лечением большую роль играет психоэмоциональный комфорт пациента. Регулярные культурно-досуговые мероприятия снижают уровень стресса, помогают детям адаптироваться к больничному режиму и сохранять позитивный настрой, что напрямую влияет на динамику восстановления», — отметила заведующая отделением ревматологии НИКИ детства Валентина Валуйчикова.

Мероприятие завершилось вручением книг от библиотеки и общим фотографированием. Врачи подчеркнули, что подобные встречи помогают создать атмосферу поддержки и уверенности в выздоровлении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.