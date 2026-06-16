В Подмосковье в НИКИ детства провели арт-мастер-класс для детей

Мастер-класс по живописи прошел в ревматологическом отделении НИКИ детства в Подмосковье. Юные пациенты с ревматоидным артритом создавали картины вместе со студентами-художниками, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Студенты-художники организовали для детей творческое занятие прямо в больничном отделении. Каждый ребенок получил холст и профессиональные краски и смог попробовать себя в роли живописца. Главной темой встречи стал вопрос «Что помогает мне быть сильным?», особенно значимый для пациентов, проходящих лечение.

Дети с воодушевлением включились в работу. На их картинах появились яркие цветы, зеленая трава, собаки, спокойные пейзажи и облака в голубом небе. Гости помогали осваивать технику работы с красками и поддерживали ребят, создавая атмосферу доверия и тепла.

«Выздоровление — это не только прием лекарств, но и восстановление душевного равновесия. Когда ребенок берет в руки кисть, он обретает свободу самовыражения, которая помогает ему справляться с трудностями и верить в свои силы. Подобные арт-терапевтические проекты стали доброй традицией НИКИ детства, ведь умение видеть красоту в простых вещах — это важнейшая часть процесса борьбы с любым недугом», — подчеркнула заведующая ревматологическим отделением НИКИ детства Валентина Валуйчикова.

Все созданные работы сохранят для финальной выставки, которую приурочат ко Всемирному дню борьбы с артритом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.